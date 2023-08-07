Грязь, мусор и прогулки до полуночи: в Новосибирске соседи рассказали о семье избитой в лифте девочки

В Новосибирске появились подробности о семье, у которой изъяли троих детей после избиения девочки в лифте.

В Новосибирске органы опеки изъяли трёх детей у семьи, в которой избили пятилетнюю девочку в лифте на улице Мясниковой. Жители дома рассказали корреспонденту Сиб.фм, что многодетная семья поселилась в доме около месяца назад в съемной квартире.

По их словам, соседи практически сразу заметили неладное в семье, их маленькая дочь часто гуляла одна на детской площадке без присмотра.

«Маленькой девочке в августе будет шесть лет, она очень часто проводила время одна на детской площадке, порой до 12 ночи», — делится женщина.

Жители дома на Мясниковой пытались поговорить с матерью, но ситуация с ребёнком не изменилась.

Уборщица подъезда также пожаловалась на семью. По её словам, мать часто курит на балконе и бросает бычки на землю. Кроме этого, они часто выносили пахнущий мусор за дверь, который мог простоять несколько дней.

«Пакеты часто уже протекали, вонь стояла на весь этаж», — жалуется собеседница.

Другие жильцы дома рассказали, что мужчина с женщиной включали на всю громкость музыку в семь часов утра.

Корреспондент издания попытался связаться с матерью девочки после изъятия детей сотрудниками ПДН, однако она отказалась комментировать ситуацию.





«Зачем вам какие-то комментарии давать? До свидания», — коротко высказалась она.

Напомним, 7 августа у семьи изъяли троих детей сотрудники ПДН. На кадрах корреспондента Сиб.фм со двора дома видно, как представители правоохранительных органов забирают несовершеннолетних. Никто из детей не плакал и не паниковал рядом с полицейскими.





Прокуратура Новосибирской области даст оценку работе органов и организаций системы профилактики при работе с семьей, а также оценит исполнение родителями обязанностей. Глава Следкома Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, от регионального СК он потребовал доклад после доследственной проверки.

Как ранее писал Сиб.фм, соседи заметили, что девочка часто гуляет одна на детской площадке допоздна и опубликовали видео с камер наблюдения в соцсети, на котором видно, что женщина очень громко отчитывает свою дочь и избивает.