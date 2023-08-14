В селе под Новосибирском отремонтировали дорогу после прокурорской проверки

В Новосибирской области администрацию района обязали починить дорогу и мост.

На дорогах в Карасевском сельсовете Болотнинского района Новосибирской области прокуратура нашла нарушения в безопасности дорожного движения. Районные прокуроры заявили в суд о ненадлежащем содержании дорог на Заречной улице в селе Карасево и отсутствии капитального ремонта через реку Елбак. Требования прокуратуры выполнили, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Мост через реку Елбак соединяет два населенных пункта, поэтому поддерживать его состояние критически важно для районной инфраструктуры. Данные о нарушениях передали в суд, и районную администрацию обязали починить и дорожное полотно на Заречной, и мост.

На момент публикации на дороге уже выложили щебень и залатали выбоины. Иск об обязанности починить мост всё еще находится на рассмотрении.

Ранее независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев сообщил, что около 40% новостроек в первой половине 2023 года сдавались при непосредственном участии областной прокуратуры. Таким образом, прокуратура стала основным катализатором ввода жилья в эксплуатацию.

Также в мэрии Новосибирска прокомментировали изменение движения у ЖК «Панорама».