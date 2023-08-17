Два жителя Красноярского края планировали взорвать станции связи

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв станций связи.

В Красноярском крае два человека планировали подорвать станции связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве уточнили, что граждане России планировали подрыв базовых станций связи Ростелекома и Транстелекома. Они относят себя к запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР": последователи этого движения придерживаются мнения, что СССР де-юре продолжает существовать, и считают себя гражданами Советского Союза, отказываясь признавать современный конституционный строй России. Нередко их иронически называют «сектой свидетелей СССР» или «некрокоммунистами».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростка отправили в колонию за подготовку теракта. Он пытался сделать взрывчатку и подорвать её в здании филиала паспортно-визового сервиса МВД. Теперь его и его пособника осудили на 4 и 3 года воспитательной колонии. Преступление подростки хотели совершить из национальной ненависти к жителям стран Центральной Азии.

Также жителя Новосибирска приговорили к трём годам колонии за призывы к терактам. Он под именем вымышленного пользователя размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя.