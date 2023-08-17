Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение аварийных домов

Для Новосибирской области выделят дополнительное финансирование на расселения жильцов аварийных домов.

Новосибирская область получит дополнительные средства на расселение ветхих и аварийных домов. Документ об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из федерального бюджета России выделят 12,7 млрд рублей, чтобы правительства 24 регионов завершили программу расселения до конца 2023 года. Новосибирска область получит 650 миллионов. При исполнении программы будут учитываться только те дома, которые признали аварийными до конца 2017 года.

Напомним, только на расселение жильцов 51 квартиры из взорвавшегося дома на Линейной потребовалось 335 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске построят дом на 197 квартир для расселения из ветхого жилья. Мэр Новосибирска заявил о планах построить новый дом в ходе осмотра многоэтажки, которая позволила разместить 70 семей из аварийного жилья. Дом на улице Степной возвели за счёт Управления капитального строительства. Из 70 квартир 41 предоставили в рамках договора соцнайма.

Также жители села под Новосибирском пожалуются Путину на строительство ДК в лесу.