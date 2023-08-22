Знакомые рассказали о состоянии семьи погибшего 3-летнего мальчика в Новосибирске

В выходные трехлетний мальчик погиб под колесами минивэна в Новосибирске. Близкие к семье люди рассказали о состоянии матери и сестры ребенка.

В воскресенье, 20 августа, в микрорайоне Родники в Новосибирске трехлетний ребенок гулял с сестрой во дворе, вырвался от нее и выбежал на проезжую часть. Там он споткнулся и угодил под колеса проезжавшей мимо “Хонды Одисссей”. Вскоре мальчик скончался от полученных травм. Как рассказали знакомые семьи, после ДТП мама мальчика пытается смириться с несчастным случаем.

В местном родительском чате женщина, ходившая к семье в гости после трагедии, рассказала, что мама мальчика не винит водителя иномарки, понимая, что ребенок был активным и "так сложились обстоятельства". Женщина пытается свыкнуться с мыслью, что это роковое стечение обстоятельств.

В тот день с мальчиком гуляла его 12-летняя сестра. Ее состоянии тяжелее. С ней будет работать кризисная группа психологов.

Также знакомая семьи отметила, что сейчас им нужна любая помощь.

Напомним, всего в семье воспитывали четверых детей. В день трагедии мама мальчика была дома с самым младшим ребенком. С места ДТП ее уводили в шоковом состоянии. Отец детей служит в зоне СВО.