Под Новосибирском защитники полуголого пенсионера собрались провести групповую гимнастику

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области весь прошедший день кипели страсти по поводу гимнастики в шортах и обливаний пенсионера Владимира Цоя, на которого в полицию пожаловались ровесницы. Вечером 29 августа Дядя Вова Кореец и три его оппонентки встретились за бадминтоном.

Скандал разразился в Краснообске утром 29 августа, когда был задержан местный 77-летний пенсионер, известный как Дядя Вова Кореец. Владимир Цой вышел, как обычно, во двор делать гимнастику, но приехал наряд полиции, в которую до этого позвонили зоркие ровесницы возрастного спортсмена.

«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина обливается водой и делает физические упражнения вблизи жилых домов. Сотрудники полиции на место выезжали, гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал объяснения, после чего отпущен», — прокомментировали Сиб.фм ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отделе МВД Краснообска побывал и местный блогер Валерий Котельников – он рассказал, что многие пришли поддержать пенсионера в его спортивных начинаниях. Сам же Дядя Вова Кореец заявил о травле со стороны ровесниц и не только.

«Моё мнение по поводу случившегося и того, что было три года назад: результатом этого стала слабая воспитательная работа с людьми преклонного возраста, будем так говорить,

- считает Дядя Вова. – Надо поднимать культуру мировоззрения именно этих людей, а не душить меня на протяжении этого времени психологически и материально».

Как заявил Владимир, ему уже разбивали лобовое стекло автомобиля, а те деревья, которые он сажал во дворе, поджигали. Очевидцы даже рассказывают, что в отделе полиции Дядя Вова Кореец крепко выругался на сотрудников. Но те на него сердиться не стали и отпустили.

Встреча за бадминтоном

Вечером, 29 августа, Владимир Цой немного пришёл в себя после всех этих событий и вышел во двор поиграть с детьми в бадминтон. Там пенсионер встретил группу поддержки, которая также вышла заняться спортом.

«Столько, сколько делает этот человек, нам не делает никто: зимой горки делает, у него всё почищено, деревья подрезаны. Вы представляете, на голом энтузиазме человек занимается таким объёмом работ! И в таком возрасте – такая физическая форма! Мы просто им восхищаются, — говорят женщины, которые вышли поддержать Дядю Вову Корейца.

– Мы, наоборот, призываем его, чтобы он давал пример нашим детям. Мы радуемся, что рядом с нами живёт такой человек!»

Одна из группы поддержки пытается заставить мужа быть похожим на Владимира Цоя, но пока безуспешно.

– А мне сказали, что я совращаю детей! – расстроенно отметил Владимир.

– Да завидуют они вам! – поддерживают соседа женщины.

На общем собрании появились и те три пенсионерки, которые жалуются на Дядю Вову Корейца в полицию, но они получили отпор со стороны группы его защиты и вынуждены были ретироваться. Как рассказал Валерий Котельников, спортивно настроенные соседи решили как-нибудь устроить групповую зарядку с обливанием, но большинство краснообцев пока ушли готовиться к этому событию.