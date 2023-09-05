Активисты из Новосибирска попросили Путина наградить красноярца, погибшего в схватке с мигрантами

Представители «Русской народной дружины» из Новосибирска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием наградить орденом Мужества жителя Красноярского края Дмитрия Подгорнова, который погиб, защищая женщину от мигрантов.

История, которая прогремела на всю Россию, произошла в городе Шарыпово Красноярского края. В конце августа трое азербайджанцев рано утром начали домогаться женщины, которая шла вместе с супругом, около магазина «Рамиг».

На защиту случайных прохожих встал и Дмитрий Подгорнов. Началась драка, которая печально закончилась и для защитника, и для семейной пары. Уроженцы Азербайджана позвали ещё одного друга, который пришёл не с пустыми руками.

«Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой»,

- сообщали в СУ СКР по Красноярскому краю.

В итоге 30-летний Дмитрий Подгорнов скончался от полученных травм, а 25-летняя женщина и её 27-летний супруг попали в больницу. Пока следствие продолжается, но новосибирские активисты записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

«Русская народная дружина Армии защитников отечества города Новосибирска» обращается к президенту РФ: недавно случился очередной кровавый инцидент в нашей стране. В Красноярском крае, населённом пункте Шарыпово, погиб человек – Дмитрий Подгорнов. Человек погиб, защищая общественный порядок, защищая своих товарищей, — заявили новосибирцы в своём видеообращении.

– Его убили. Это не первый случай, когда человека, вступающего на путь защиты, закона и порядка убивают иностранные «специалисты», прибывшие в РФ. Человек погиб...»

Далее общественники заявляют, что убийство Дмитрия Подгорнова является терроризмом против населения РФ. Представители «Русской народной дружины» считают, что идёт запугивание.

«Цель этих убийств – запугать нас, до такой степени, чтобы мы боялись вступиться за других своих, чтобы они могли убивать, грабить, насиловать у нас на глазах. А мы боялись подойти и встать на защиту закона. Дмитрий Подгорнов не забоялся – встал, — продолжают новосибирцы. – Нами были поданы ходатайства на имя президента РФ о награждении Дмитрия Подгорнова государственной наградой – орденом Мужества. И приравнивания его семьи к статусу семей, члены которых погибли при исполнении своего общественного долга при охране общественного порядка РФ. Данное ходатайство было написано каждым из нас, также данное ходатайство было написано руководством «Армии защитников отечества».

Пятнадцать подписавшихся новосибирцев заявили, что получили ответ из администрации президента России: их обращения перенаправили в администрацию Красноярского края. Но общественников это не устраивает.

«Понимая, что наше ходатайство выходит за пределы компетенции чиновников Красноярского края, мы обращаемся к президенту РФ: только вам дано право принять такое решение, только вы можете дать команду на подобные действия,

- настаивают общественники. – Если вы не поступите подобным образом, если Дмитрий не будет награждён, а его семья защищена и обеспечена государством, террористы добились своего. Этого мы не должны допустить!»

Иными словами, новосибирские дружинники хотят, чтобы погибшего Дмитрия Подгорнова приравняли к сотруднику правоохранительных органов, погибшему при исполнении. Ходатайство они отправили повторно в администрацию президента России.

Напомним, ранее эти же общественники записывали обращение к президенту России Владимиру Путину в мае 2023 года с требованием разобраться с дракой мигрантов около Хилокского рынка, также они вспомнили убийство 17-летней школьницы выходцем из Таджикистана тринадцатью ножевыми ударами.