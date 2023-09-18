В Новосибирске 10-летнему мальчику зажало ногу автоматическими воротами

Автоматическими воротами зажало ногу 10-летнему мальчику в Новосибирске.

Днём 17 сентября 10-летнему мальчику зажало ногу автоматическими воротами на улице Котовского в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Спасатели потратили менее получаса, чтобы деблокировать ногу ребёнка. Мальчика передали родителям и сотрудникам скорой помощи.

«Во время работ спасателей МАСС ребенок держался мужественно, вёл себя спокойно и выполнял все рекомендации спасателей», — говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, родители ни на шаг не отходили от мальчика и постоянно поддерживали его.

Ранее в Новосибирске сотрудники МАСС распилили кольцо на пальце 42-летнего мужчины.

Напомним, что в Новосибирске стали известны подробности падения мальчика из окна восьмого этажа.