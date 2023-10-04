Отец девочки, изрезавшей подругу под Новосибирском, назвал свою версию нападения

Свою версию случившегося рассказал отец изрезавшей подругу под Новосибирском девочки.

В Новосибирской области отец девочки, изрезавшей подругу под Новосибирском, назвал свою версию случившегося. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

«Никто её не резал. Она её спасла, отобрала у неё нож, чтобы она себя не порезала», — заявил он.

Родители пострадавшей девочки это отрицают. Тем временем отец нападавшей отказывается извиняться за инцидент и считает, что его дочь попадёт в тюрьму ни за что.

Отец пострадавшей рассказал, что во время поисков дочери говорил с ней по телефону. Участковый нашёл её всю в крови на улице. Она сказала, что её порезала подруга.

Скорая помощь ехала на место не менее часа из-за пробок. Всё это время спасатели пытались поддерживать девочку в сознании. За пять часов операции ей зашили лицо, шею, руки и голову. Сейчас ребёнок находится в реанимации, родителей в палату не пускают.

Напомним, что в Новосибирской области в дачном посёлке Кудряшовский 14-летняя девочка после нападения на одноклассницу ушла домой к матери — дома следователи нашли канцелярский нож, которым она резала девочку. По словам тёти пострадавшей, одноклассница захотела убить её племянницу из-за красивой внешности. В экстренных службах предположили, что нападавшая была в невменяемом состоянии: она слизывала кровь подруги после случившегося. Её отправили на психиатрическую экспертизу.