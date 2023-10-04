Зоопарк Новосибирска незаконно получил участок под платную парковку

Мэрия Новосибирска нарушила правила сдачи участка зоопарку.

Прокуратура города Новосибирска проверила информацию о том, что земельный участок рядом с городским зоопарком был сдан в аренду с нарушениями. Выяснилось, что участок был предоставлен зоопарку без проведения торгов и его размер оказался больше, чем требуется для действующих зданий.

Кроме того, в 2023 году на участке была организована платная парковка без необходимой разметки и системы оплаты. Мэру было представлено устранить эти нарушения. Прокуратура следит за тем, чтобы поручение было выполнено, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в мэрии Новосибирска прокомментировали работы по ремонту тротуаров в центре города. Одним из первых объектов стал тротуар вдоль лицея №22 на проспекте Димитрова. По проекту, здесь проведут асфальтирование, установят бордюрный камень и создадут зеленые газоны. Работы планируют закончить к 15 октября.

Также в Новосибирске директора картонно-бумажного комбината просят отправить в колонию.