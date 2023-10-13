В Новосибирске собрали кровь для изрезанной в лесу девочки

В Новосибирске собрали кровь для девочки, которую изрезала подруга канцелярским ножом.

Меньше чем за сутки жители Новосибирска собрали донорскую кровь для 13-летней девочки, которую изрезала 14-летняя одноклассница канцелярским ножом в лесу. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Ребёнок потерял много кровь и запасы для переливания начали заканчиваться. Врачи попросили местных жителей о помощи в социальных сетях. Кровь собрали за несколько часов.