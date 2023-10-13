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общество проиcшествия

В Новосибирске собрали кровь для изрезанной в лесу девочки

Фото: freepik.com

В Новосибирске собрали кровь для девочки, которую изрезала подруга канцелярским ножом.

Меньше чем за сутки жители Новосибирска собрали донорскую кровь для 13-летней девочки, которую изрезала 14-летняя одноклассница канцелярским ножом в лесу. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Ребёнок потерял много кровь и запасы для переливания начали заканчиваться. Врачи попросили местных жителей о помощи в социальных сетях. Кровь собрали за несколько часов.

«Всем огромное человеческое спасибо! Кровь собрана. Низкий поклон всем неравнодушным гражданам», — говорится в сообщении больницы.

Напомним, что в Новосибирской области в дачном посёлке Кудряшовский 14-летняя девочка напала на свою подругу в лесу и жестко изрезала её канцелярским ножом. Девочке делали операцию в течение пяти часов. Оказалось, что нападавшая покалечила одноклассницу из-за желания быть красивее.

Позже выяснилось, что во время ударов ножом нападавшая слизывала кровь с девочки. После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» (ч.3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Нападавшую направили на психиатрическую экспертизу.

Психотерапевт Игорь Лях в беседе с «Сиб.фм» объяснил, с чем может быть связано агрессивное поведение девочки.

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Диана Джафарова
журналист

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