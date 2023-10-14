Педофила в тёмных очках ищут в Заельцовском районе Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска начали поиски педофила в тёмных очках.

В Новосибирске начали поиски педофила в тёмных очках. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Новосибирской области.

По данным следствия, днём 14 августа в Заельцовском районе мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Инцидент произошёл в районе улицы Лобачевского. Личность мужчины пока неизвестна.

«Приметы разыскиваемого: славянской внешности, возраст 50-60 лет, рост около 175 сантиметров, волосы седые, форма лица квадратная. Телосложение крупное», — говорится в сообщении.

Если вам что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщите в отдел полиции № 3 Заельцовского УМВД России по Новосибирску по телефонам:

— 8 (383) 232-10-02 или 102;

— 8 (383) 227-21-72;

— 8 (923) 119-85-87.

Ранее в Новосибирской области в посёлке Чистоозёрный местные жители сняли на видео педофила Александра Кужилова, который 2 октября вышел из тюрьмы после 20 лет заключения за изнасилование 8-летней девочки. Он пришёл в поликлинику.

Напомним, что в Новосибирске судебно-психиатрический эксперт в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» объяснил, с чем связан интерес взрослого человека к ребёнку, все ли насильники несовершеннолетних называются педофилами и может ли педофил измениться.