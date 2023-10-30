Фотограф из Новосибирска снял большие волны на Обском море

Фотограф из Новосибирска Станислав Ражев снял большие волны на Обском море.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» фотограф Станислав Ражев 28 октября опубликовал видеоролик, на котором запечатлел шторм на берегу Обского моря в Новосибирске.

Напомним, что по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, прошлая неделя была с сильными порывами ветра до 25-27 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фотографии частного лунного затмения 29 октября. Как отмечает фотограф Пётр, для съёмки затмения ему не пришлось выходить из дома. Фотограф просто открыл окно и сделал несколько снимков.