В Новосибирске арестовали пациента психбольницы после нападения на медсестру

Пациента новосибирской психбольницы поместили в СИЗО после нападения на медсестру.

31 октября пациента новосибирской психиатрической больницы №3 поместили в СИЗО после покушения на убийство медсестры. Об этом сообщили в региональной прократуре.

Вечером 26 октября 36-летний уроженец Черепаново Виталий Боровик попытался задушить сотрудницу психиатрической больницы на Владимировской в подсобке с помощью шуруповёрта. В результате женщину госпитализировали с рваной раной шеи и ушибом головы.

«Преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог довести до конца, поскольку его действия были изобличены медицинским персоналом больницы», — говорится в сообщении.

После совершённого преступления мужчина выпрыгнул из окна больницы и скрылся в неизвестном направлении. Однако за пределы Новосибирской области ему сбежать не удалось.

Мужчину обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его заключили под стражу на 1 месяц 26 суток — до 26 декабря 2023 года. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.