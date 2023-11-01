Крупнейшая агропромышленная выставка и форум пройдут в Новосибирске с 8 по 10 ноября

В Новосибирском Экспоцентре состоится международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и VI Новосибирский агропродовольственный форум.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 ноября и объединит более 350 компаний из 43 регионов России, Беларуси, Китая и других стран.

Событие направлено на развитие сельхозпроизводства Сибири и Дальнего Востока. Посетители и участники смогут узнать о последних тенденциях и инновациях в агропромышленной отрасли, заключить выгодные контракты и приобрести новый опыт.

«Изюминкой этого года является участие компании из Китая. Наши надежные партнеры – компании из Беларуси также представят свои достижения на нашей выставке. Количество участников – рекордное. Такого масштаба нет ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Мы гордимся этим», — говорит руководитель выставки «Сибирская аграрная неделя» Елена Сайгашова.

Отметим, что на отраслевой площадке будут широко представлены сельхозтехника, оборудование, материалы для животноводства, растениеводства, изделия для переработки, хранения, упаковки и многого другого. Как обещают организаторы, особое внимание гостей будет приковано к запасным частям для сельхозтехники из Индии.

VI Новосибирский агропродовольственный форум объединит представителей отраслевых министерств федерального и региональных уровней, ведущих экспертов и ученых, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, лидеров агропромышленного производства.

Тема пленарного заседания форума – Повышение устойчивости функционирования АПК. Кроме того, запланированы IV съезд «Сибирского союза производителей и переработчиков молока», экспертно-консультационный совет по ветеринарии в скотоводстве; межрегиональная конференция «Органика возведена в статус стратегии»; круглый стол «Сибирский Агробиотехнопарк: стратегия развития»; мероприятия, посвященные темам: точное земледелие; беспилотные технологии; кадры АПК и многое другое. Помимо этого, в рамках форума состоится выставка-выводка племенных животных «Сила Сибири-2023».

Экспоцентр ждет своих посетителей.

Для того чтобы посетить выставку, необходимо пройти регистрацию на сайте.

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