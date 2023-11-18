Бастрыкин проверяет педофила, посадку самолёта в поле расследуют заново, «Сибирь» проигрывает. Итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм подводит итоги недели и рассказывает о ярких событиях минувших дней.

Ребёнок выпал с 18-го этажа и выжил

По данным Telegram-канала «Экстренный НСК», ребёнок, который выпал с 18-го этажа в Новосибирске, выжил благодаря мягкому газону — он смягчил удар.

Сейчас следственный комитет по Новосибирской области назначил проверку инцидента.

Напомним, очевидцы сообщили, что заметили, как что-то летело вниз, но не придали этому значение. Вскоре, когда ребёнок уже оказался на земле, прохожий решил поинтересоваться, что это упало и был удивлён от увиденного. Ребёнка доставили в больницу — у него перелом таза, ушиб лёгких и почки.

Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей новосибирского села на педофила

Жители новосибирского села опасаются, что педофил-убийца вновь совершит преступление.

После публикации Сиб.фм о гуляющем педофиле в посёлке Чистоозёрном, глава Следственного комитете Александр Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя СК по Новосибирской области провести проверку. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, местные жители недовольны, что недавно вернувшийся из тюрьмы педофил Александр Кужилов гуляет по посёлку в дневное время, когда на улицах много детей.

Бастрыкин потребовал доклад о проверке снижения зарплат врачам в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки снижения зарплат врачам в селе Верх-Тула Новосибирской области.

Напомним, что в одной из социальных сетей было опубликован материал о сокращении зарплат медикам. В результате чего Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку.

15 ошибок нашли в расследовании посадки Airbus в поле под Новосибирском

По данным издательства «Известия», в расследовании аварийной посадки Airbus допустили нарушения, поэтому оно было возобновлено. Об этом сообщил в своём письме глава Росавиации Дмитрий Ядров в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова.

Как выяснилось, Росавиация нашла ошибки в расчётах и обман командира самолета об индикации убранного положения шасси. Также проверка выявила, что аргументы командира ВС об опасности посадки в Омске не соответствовали состоянию систем самолета.

ХК «Сибирь» проиграл новокузнецкому «Металлургу» со счётом 2:3

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь», поражением закончилась встреча «Сибири» и «Металлурга». Новосибирская команда принимала на своём льду гостей и проиграла со счётом 2:3.

Несмотря на поражение, новосибирская команда всё же получила в свою копилку очередной балл.

В Дзержинском районе Новосибирска вечером подожгли двери военкомата.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», в Новосибирске неизвестные устроили поджог в здании призывного пункта отдела военного комиссариата по Дзержинскому, Калининскому районам. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Mash Siberia в воскресенье уточнил, что поджигательницей оказалась местная пенсионерка. По данным СМИ, 74-летнюю женщину обманули мошенники и заставили бросить коктейль Молотова в дверь военкомата.