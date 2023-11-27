Подписи верующих не помогли: в Новосибирске экс-сенатора отправили в колонию строгого режима

В Октябрьском районном суде Новосибирска вынесли приговор экс-сенатору, бывшему депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву: несмотря на собранные подписи верующих, народного избранника на пять лет отправили в колонию строгого режима.

Владимир Лаптев за время последних заседаний очень нервничал. Недавно экс-сенатору сделали операцию на сердце в клинике Мешалкина. Во время последнего слова уличённый в получении взятки бывший депутат просил только не отправлять его в колонию.

"Ваша честь! Я признаю вину, раскаиваюсь, я сотрудничаю со следствием. После проведённого времени в СИЗО, спасибо, что вы мне разрешили сделать операцию, сложную операцию на сердце, – говорил в суде Владимир Лаптев. – На иждивении имею несовершеннолетних детей, которым нужен отец. Прошу, не наказывайте меня строго, не лишайте свободы!"

Также адвокаты бывшего сенатора, которого обвиняли в четырёх эпизодах коррупции, приложил к пламенной речи больше сотни подписей верующих. Благодарные христиане и общественники просили оставить Владимира Лаптева на свободе.

"Так, секретарь епархии Русской Православной Церкви характеризует Владимира Васильевича с 2005 года, как человека, который завершил строительство Спасского кафедрального собора в Куйбышеве и кладбищенской часовни в городе Куйбышев, – заявил адвокат Алексей Поздняков.

– За время строительства церкви, он проявил себя как очень ответственный, целеустремлённый человек, как ревностный христианин. Он осознавал, что строит не просто здание, а дом божий. К нему неоднократно обращались прихожане – он их внимательно выслушивал и всегда старался помочь".

Накануне Владимир Лаптев опять разволновался. Его защита утверждала, что бывшему сенатору нельзя в тюрьму, где он не получит высокотехнологичной медицинской помощи.

Тем временем, гособвинитель просил назначить экс-сенатору наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 35 800 000 рублей. Суд остановился на среднем арифметическом.

«Владимиру Лаптеву назначено наказание в виде 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 11 900 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 года»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, с прошлого года экс-сенатор находился под домашним арестом. После оглашения приговора, его вновь взяли под стражу. Адвокат уже заявил, что решение будет обжаловано.