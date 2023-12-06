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Пилотам, которые посадили самолет в новосибирском поле, предложили уволиться

Фото: t.me/uralairlines_official

Пилотам «Уральских авиалиний», которые экстренно посадили самолет в Новосибирском поле в сентябре, предложили уволиться

Как сообщили «Известиям» родственники пилотов, командиру воздушного судна и второму пилоту, которые 12 сентября посадили самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться.

По словам собеседника издания, на прошлой неделе командир эскадрильи от имени руководства компании попросил их уволиться по собственному желанию. Тем не менее Сергей Белов (командир) и Эдуард Семенов (второй пилот) не стали этого делать.

Напомним, что пассажирам самолета выплатили компенсацию, а расследование экстренной посадки продолжается.

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Нина Раневская
Журналист

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