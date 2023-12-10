В Брянске отца девочки-стрелка арестовали на два месяца

Отец восьмиклассницы Алины, которая 7 декабря устроила стрельбу в школе Брянска, арестован на два месяца

Напомним, что около 9 утра 7 декабря ученица 8-го «А» класса Алина А. поднялась на четвёртый этаж, зашла в кабинет и начала стрелять по подросткам. Алина была одета во всё чёрное, а в ботинке у неё был спрятан нож. В результате стрельбы пятеро школьников получили ранения, а одноклассница Алины Мария М. скончалась на месте. После этого нападавшая совершила суицид.

Как сообщает «SHOT», Дмитрия Афанаскина, отца восьмиклассницы, арестовали на два месяца. Он хочет доказать, что Алину зомбировали в Сети.

Обвинение настаивает на том, что именно отец довел Алину до самоубийства. К такому выводу пришли следователи после прочтения 10 ее дневников. Там она рассказывала о физическом и психологическом насилии со стороны папы.

По словам Дмитрия, дневник писала не его дочь, а ей манипулировали взрослые в Интернете. Он был любящим отцом. Девочкам-близняшкам покупали одинаковую одежду, давали деньги на карманные расходы. Алина и Даша хорошо учились, но около года назад Алина изменилась: стала закрытой и агрессивной. Отец боялся к ней подходить. Родители планировали отвести дочь к психологу, но не успели.

Дмитрий частично признал вину по статье о небрежном хранении оружия. Он хотел продать «Бекас-3», но не нашел покупателей.

Близняшка Алины, Даша, с момента трагедии еще не спала. Алина на глазах сестры убила одноклассницу.

Напомним, что в Брянске в результате стрельбы, произошедшей в гимназии №5, задержана заместитель директора Лариса Католикова, а в отношении отца девочки возбудили два уголовных дела.