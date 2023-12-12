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проиcшествия

Мужчина из Новосибирска угрожал убить старшую по дому

Фото: Pexels.com

Мужчину обвинили в угрозе убийством и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В Новосибирске местный житель угрожал убийством старшей по дому. Об этом сообщает Калининский районный суд.

Инцидент произошел 9 апреля 2023 года на улице Краузе.

По версии следствия, мужчина пришел ночью к старшей по дому. Между ними начался конфликт. В ходе ссоры подсудимый угрожал женщине и кричал: «Я тебя убью!».

Следует отметить, что старшая по дому восприняла угрозу как реальную.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском подростки ворвались в дом к пенсионерке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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