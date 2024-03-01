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общество

В Новосибирске реконструируют лицей в центре за 500 миллионов рублей

Фото: ru.freepik.com

Подрядчиком стала компания «Корона».

На сайте госзакупок появилась информация, что победителем, и единственным участником аукциона на реконструкцию Экономического лицея на Крылова, 44 в центре Новосибирска, стала компания «Корона».

Цена контракта — 500 миллионов рублей.

По договору подрядчику необходимо сделать проектную документацию и провести реконструкцию здания, сделать подготовительные работы, забить сваи, фундамент, возвести несущие конструкции, устроить кровлю и провести фасадные работы.

Лицей должны ввести в эксплуатацию до 20 ноября 2025 года.

Напомним, что в Новосибирском педагогическом вузе откроют лабораторию БПЛА.

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Нина Раневская
Журналист

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