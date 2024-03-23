Крупные ТЦ Новосибирска не ввели ограничений после теракта в Crocus City Hall

Торговые центры Новосибирска работают в штатном режиме после теракта в Crocus City Hall.

Крупные ТЦ Новосибирска решили не вводить ограничений и не усиливать охрану после теракта в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall, где вооруженные террористы расстреляли гражданских. По последним данным, скончались 60 человек. Личности боевиков до сих пор не раскрыты.

В администрации ТРЦ «Галерея» корреспонденту Сиб.фм заявили, что комплекс работает в обычном режиме.

«У нас никакой информации по этому поводу пока нет. Если появятся (ограничения, прим.ред.), всё будет опубликовано на сайте и в соцсетях», — ответили в администрации.

В ТРЦ «Аура» сообщили, что продолжают работать в штатном режиме с 10 до 22 вечера. На вопрос, усилили ли охрану в центре, оператор не ответила.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 22 марта в «Крокусе» вооруженные люди в камуфляже устроили стрельбу и пожар, в то время, когда должен был начаться концерт группы "Пикник". Пострадавших уже более 150 человек. Эвакуированы порядка сотни человек, включая тех, кто находился на крыше. На месте работали 70 бригад скорых. Эвакуация пострадавших завершилась. Стоит отметить, что у охраны комплекса были только дубинки, они не смогли оказать сопротивления террористам.

Белый дом утверждает, что разведка США предупреждала российскую сторону о том, что террористическая группировка «Исламское государство»* планирует совершить теракты в России. Спецслужбы РФ пока не давали никакой информации о боевиках.

В Новосибирске многие организации и учреждения уже ввели ограничения. Так, Новосибирская филармония приостановила концерты, а НГТУ отменил очные занятия.



Напомним, в Новосибирской области отменили крупные мероприятия после теракта в Crocus City Hall



*(ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ)