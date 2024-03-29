«Останемся без лекарств»: в Новосибирске зампредседателя горсовета объяснил, почему нужно сохранить муниципальные аптеки

Сейчас одним из самых обсуждаемых вопросов в политической сфере стала приватизация пяти муниципальных предприятий. Если судьбу трёх из них горсовет Новосибирска решил, то два из них пока остаются в подвешенном состоянии. Корреспондент Сиб.фм разобрался, почему они необходимы муниципалитету.

Уже более недели в Новосибирске обсуждается вопрос о приватизации пяти муниципальных предприятий. Речь идёт о МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5». Необходимость появилась из-за изменений федерального законодательства.

Вопрос был вынесен на рассмотрение сессии горсовета Новосибирска в минувший четверг, 28 марта. По этому поводу депутаты устроили дискуссию.

«Мы прорабатывали возможность преобразования МУП в МБУ, но в сферах, где они работают, закон не позволяет это сделать. В МКУ преобразовать также невозможно, так как они занимаются не только работой с муниципальным казенным имуществом. План-график преобразования МУПов утвержден губернатором Новосибирской области. Это не наши хотелки. Если предприятия не будут акционированы, то после 1 января 2025 года они должны быть ликвидированы добровольно или принудительно через суды. ФАС даны такие полномочия, и они нас уже предупредили», — заявил на сессии глава департамента земельных и имущественных отношений Новосибирска Георгий Жигульский.

Мнения депутатов на этот счёт разделились. Например, председатель комиссии по городскому хозяйству, депутат Игорь Кудин отметил, что преобразование МУПов в АО – это нормальная процедура. Однако появились депутаты, которые заявили о своих опасениях.

«Давайте подумаем, как можно дозагрузить «Новосибирску аптечную сеть» полномочиями, чтобы оставить ее в МКУ. Мы уже сейчас видим, что предприятие уходит в убытки, что его имущество выставляется на продажу, и ничего не предпринимаем в отношении неэффективного руководства. А что будет, когда оно станет АО?»

— выразил свою позицию депутат Александр Бурмистров.

В итоге, на сессии горсовета было принято решение о приватизации трёх муниципальных предприятий – МУП «Спецавтохозяйства», МКП «Новосибгортранс» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5». Судьба МУП «Сибирское гостеприимство» и муниципальных аптек пока остаётся в подвешенном состоянии.

Почему аптеки и «Сибирское гостеприимство»?

Почему МУП «Новосибирская аптечная сеть» так нужна городу – рассказал заместитель председателя горсовета Антон Тыртышный. Он также считает, что с вопросом о приватизации аптек и «Сибирского гостеприимства» следует повременить.

«Что такое МУП «Сибирское гостеприимство»? Это гостиница. Произошёл взрыв на Линейной или беженцы прибыли из Донбасса – их заселяют в этот фонд. На самом деле это предприятие гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. В критические моменты оно позволяет подставлять плечо городу, - объясняет Антон Тыртышный. — С моей точки зрения, также надо сохранить «Новосибирскую аптечную сеть»: она выполняет массу функций в городе. В частности, только у неё есть разрешение на продажу сильнодействующих обезболивающих, наркосодержащих. Там очень серьёзные требования к подготовке помещений, и лицензий ни у кого нет, кроме муниципальной аптечной сети. Если она будет ликвидирована, то людям негде будет покупать лекарства. Речь про больных с последней стадией рака, когда помогают уже только такие обезболивающие».

Кроме того, муниципальные аптеки – это предприятие, где сегодня ещё готовят лекарства провизоры. Заместитель председателя горсовета Антон Тыртышный предлагает подождать с решением вопроса о судьбе этого предприятия.

«Сейчас в Госдуме находится закон, внесённый Валентиной Матвиенко, председателем Совета Федерации. Его будут рассматривать в мае. И в мае будет приниматься решение о том, будут продлять сроки для приватизации или нет. Сроки могут продлить. Может быть, муниципальные предприятия ещё и не понадобится акционировать, — продолжает Тыртышный.

– Я считаю, что муниципальную аптечную сеть надо сохранить для города. Вспомните: когда пришёл коронавирус, то надо было, кровь из носа, закупить маски, которых не было. А если не будет муниципальной аптечной сети? Все эти проблемы будет просто некому закрывать!»

Зампредседателя горсовета предлагал вопрос отложить до майской сессии. И сейчас Антон Тыртышный предлагает коллегам «не бежать впереди паровоза». Если Государственная Дума найдёт необходимым отложить приватизацию до 2030 года, то получится, что городские депутаты поторопились.