Мэрию Новосибирска покидает глава ИТ-департамента Горнштейн

Из администрации Новосибирска уходит начальник ИТ-департамента Горнштейн.

Александр Горнштейн сообщил, что уходит с поста начальника департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска по собственному желанию.

Известно, что заявление об увольнении уже написано. Последний день работы в мэрии для мужчины будет 21 мая.

«Старая команда уходит — не вижу смысла оставаться. Об уходе из мэрии я, если честно, думал уже давно», — рассказал Горнштейн «Прецеденту».

Он сообщил, что хочет вернуться в бизнес.

Горнштейн работал в мэрии с 2015 года. Ранее он занимался предпринимательской деятельностью в сфере обеспечения финансовой и технической безопасности предприятий, автоматизации процессов в IT.

Напомним, что ранее свой пост оставила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, а также начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский, и заместитель мэра Геннадий Захаров.