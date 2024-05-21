Нарушения в декларации у многодетного депутата и тяжело раненный боец СВО: главные новости Новосибирска за 21 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за 21 мая.

В Совете депутатов Колыванского района Новосибирской области назревает новый скандал: на этот раз прокуроры проверяют многодетного депутата Сергея Заболотского. Какие последствия может иметь его крупное землевладение рассказал Сиб.фм в своем материале.

Ветеран специальной военной операции из Новосибирской области Тихон Седов обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на невыплаты после получения тяжелого ранения. В 2022 году, в результате миномётного обстрела, Седов лишился части черепа, и врачи установили ему пластину.

Суд приговорил 77-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Маслов был признан виновным в государственной измене. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как оно имело статус «Совершенно секретно».

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приобрести три квартиры для сотрудников, участвующих в проекте «Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости». Этот проект реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Соответствующие лоты размещены на сайте Госзакупок.