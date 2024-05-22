Подробности смерти девочки от йогурта и перестановки в ГЭС: главные новости Новосибирска за 22 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 22 мая.

В Новосибирске завершилось расследование по делу бывшего детского хирурга Дмитрия Аксенова, из-за халатности которого умерла двухлетняя девочка. Суд установил, что врач допустил ошибку в диагнозе, не распознав объективные признаки заворота кишок у ребенка. Дмитрий Аксенов получил условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Его также лишили права заниматься медицинской практикой на два года и шесть месяцев. Мать погибшей девочки, Елена Кинчарова, недовольна приговором и намерена его обжаловать.

Александр Холодов назначен директором Новосибирской ГЭС. Ранее он работал на Волжской ГЭС. С апреля 2005 года Холодов трудился в филиале РусГидро-Волжская ГЭС. Он прошел карьерный путь от электромонтера по обслуживанию подстанций 220 и 500 кВ и главного щита управления до заместителя главного инженера по эксплуатации.

Новосибирский районный суд удовлетворил иск гражданина Республики Таджикистан, проживающего в Новосибирске, о компенсации в размере 3 миллионов рублей за ранение, полученное в зоне СВО. Уроженец Таджикистана уже несколько лет живет в Новосибирске. Весной 2022 года он решил заключить контракт и отправиться в зону СВО.

В Новосибирске 32-летний младший инспектор дежурного отделения полка ДПС Алексей Караульский в период с июля 2022 по июль 2023 года 66 раз получил взятки за передачу информации аварийному комиссару. Всего за этот период он получил 101 тысячу рублей.