В Новосибирске сотрудники охранной компании словили пивного вора Годзиллу

18 июня в магазине на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска сработала тревожная сигнализация.

Сотрудница магазина нажала на кнопку тревоги, когда двое мужчин в нетрезвом состоянии в третий раз за день попытались ограбить её. В течение дня они воровали мелкие товары, а к вечеру решили украсть несколько банок пива.

В охранной компании «Гвардия» сообщили, что посетители магазина пытались помочь продавцу и остановить воров, но те оказали сопротивление и избили их. После этого нарушители позвонили кому-то по телефону и попросили подмогу.

В результате в магазине собрались виновники, сотрудники охранной компании «Гвардия», представители армянской диаспоры, прибывшие на помощь ворам, а также полицейские.

Воры попытались скрыться на автомобиле, однако их преследовали сотрудники охраны и полиция Дзержинского района. Машину обнаружили на улице Лазарева – преступники не справились с управлением и врезались в гараж. Через несколько минут их задержали, одного из них нашли прячущимся в гараже.

По информации охранной компании, один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения и известен по прозвищу Годзилла.

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