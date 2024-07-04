Дешевый способ борьбы с пробками и патроны Пригожина: главные новости Новосибирска за 3 июля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 3 июля.

Адаптивные режимы работы светофоров и ручное регулирование ситуации на дорогах позволят решить проблему с заторами, считает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов. Подробности в материале Сиб.фм.

Жительница Новосибирска выставила на продажу боеприпасы погибшего во время боевых действий супруга, которые ему вручил при жизни глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панферов считает, что информация о том, что Татьяна Шевцова перешла на сторону НАТО и уехала из России с миллиардами рублей не более чем слухи. Генеральша не смогла бы сбежать, считает он.

Новосибирский метрополитен, открытый 7 января 1986 года, состоит из двух веток и 13 станций. Сейчас строят новую «Спортивная». В планах властей развить Дзержинскую и Ленинскую линии. Вместе с тем на просторах Сети появляется карта современного Новосибирского метрополитена с 94 станциями и 5 ветками, которые, по мнению инициаторов, должны пролегать даже через Бердск, Родники, Пашино, Толмачево.