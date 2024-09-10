Похищение девушки и заложники: главные новости Новосибирска за 10 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 10 сентября.

Оспа обезьян, лихорадка Западного Нила ранее считались экзотическими инфекциями юга и тропиков. В последнее время случаи заражения этими заболеваниями начали регистрировать и в других странах, в том числе и в России. Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с корреспондентом Сиб.фм объяснил, что в ближайшее время, по его мнению, не стоит опасаться каких-либо угроз.

Жители Первомайского района обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину по поводу капитального ремонта крыши по улице Первомайской, 188. В беседе с корреспондентом Сиб.фм Виталий Порядков, старший по дому, рассказал, что капитальный ремонт крыши был запланирован на 2019 год, однако в 2016 году в Министерстве энергетики и ЖКХ Новосибирской области актуализировали программу, и ремонт перенесли на 2029–2031 годы.

Во вторник, 10 сентября, ночью в Новосибирске поступило сообщение о том, что на улице Жуковского мужчина, угрожая оружием, незаконно удерживает женщину и троих её несовершеннолетних детей.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал расследование инцидента с похищением и насилием над девушкой в Новосибирской области. Жительница региона Надежда Давыдова поделилась шокирующими подробностями своего похищения и жестокого обращения со стороны своего партнёра. Она рассказала, что долго не могла решиться на разрыв отношений, но когда всё же приняла это решение, мужчина запер её в квартире и подвергал насилию на протяжении нескольких дней.