Сестра погибшего в «Крокусе» жителя Новосибирска потратила 650 тыс руб на похороны

В Новосибирске сестра погибшего при теракте в Crocus City Hall потратила 650 тысяч рублей на похороны.

22 марта 2024 года в России произошел страшный теракт в Crocus City Hall, который унес более 145 человек. Среди погибших оказался уроженец Новосибирской области Григорий Будько, чья сестра потратила 650 тысяч рублей на организацию его похорон. Об этом она рассказала Сиб.фм.

Известно, что сибиряк ранее переехал в Москву из Новосибирска и в тот злосчастный день находился в концертном зале со своей будущей женой.

По словам сестры Гирогия, следователи показали родственникам видеозаписи с камер наблюдения, где было видно, как ее брата и его невесту расстреливали в спину, когда они пытались убежать из зала. В результате причиной смерти стали ожоги, которые он получил от зажигательной смеси, брошенной террористами.

Также сестра сибиряка рассказала, что ее брата похоронили на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Расходы на похороны составили 650 тысяч рублей — часть затрат была покрыта Москвой и мэрией Новосибирска, также и родственники погибших получили компенсации.

Напомним, что что один из террористов временно проживал в Новосибирске.