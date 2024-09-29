Коммунальная авария, дело Зырянова и концерт Zivert: итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных событиях минувшей недели.

Коммунальная авария на Лескова, 15

Утром 22 сентября в Новосибирске на улице Лескова, 15 прорвало трубу, в результате чего горячая вода вылилась на проезжую часть.

По словам председателя ТСЖ «Лескова, 15» Александра Исакова, причиной прорыва стала изношенность коммуникаций.

В результате коммунальной аварии в контур отключения попало 18 домов. Как рассказали в пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм, поздно вечером 23 сентября работы были завершены.

Новое назначение

24 сентября стало известно, что главой департамента строительства и архитектуры мэрии города стал Евгений Улитко.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Шестая победа

Также 24 сентября прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сибирь» и «Сочи».

По итогам встречи сибиряки смогли обыграть противников, и матч завершился со счетом 4:2.

Дело Зырянова

26 сентября в 10:30 состоялось закрытое заседание в Дзержинском районном суде Новосибирска, в ходе которого руководителю АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову продлили срок содержания под стражей до 2 декабря.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм адвокат обвиняемого Роман Кандауров выразил несогласие с вынесенным решением и сообщил, что они с подзащитным намерены обжаловать его в апелляционном порядке.

Концерт Zivert

28 сентября в «Сибирь-Арене» прошел концерт популярной исполнительницы Zivert. На мероприятие пришло более 10 тысяч новосибирцев.

Певица удивила сибиряков частой сменой образа во время выступления, фейерверками и общением с залом.