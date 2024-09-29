Коммунальная авария, дело Зырянова и концерт Zivert: итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных событиях минувшей недели.
Коммунальная авария на Лескова, 15
Утром 22 сентября в Новосибирске на улице Лескова, 15 прорвало трубу, в результате чего горячая вода вылилась на проезжую часть.
По словам председателя ТСЖ «Лескова, 15» Александра Исакова, причиной прорыва стала изношенность коммуникаций.
В результате коммунальной аварии в контур отключения попало 18 домов. Как рассказали в пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм, поздно вечером 23 сентября работы были завершены.
Новое назначение
24 сентября стало известно, что главой департамента строительства и архитектуры мэрии города стал Евгений Улитко.
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев.
Шестая победа
Также 24 сентября прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сибирь» и «Сочи».
По итогам встречи сибиряки смогли обыграть противников, и матч завершился со счетом 4:2.
Дело Зырянова
26 сентября в 10:30 состоялось закрытое заседание в Дзержинском районном суде Новосибирска, в ходе которого руководителю АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову продлили срок содержания под стражей до 2 декабря.
В беседе с корреспондентом Сиб.фм адвокат обвиняемого Роман Кандауров выразил несогласие с вынесенным решением и сообщил, что они с подзащитным намерены обжаловать его в апелляционном порядке.
Концерт Zivert
28 сентября в «Сибирь-Арене» прошел концерт популярной исполнительницы Zivert. На мероприятие пришло более 10 тысяч новосибирцев.
Певица удивила сибиряков частой сменой образа во время выступления, фейерверками и общением с залом.