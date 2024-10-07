Налог на бездетность и избиение женщины бойцом ЧВК: главные новости Новосибирской области за 7 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за понедельник, 7 октября.

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев («Единая Россия») предложил ввести налог на бездетность, который существовал во времена СССР. По его мнению, это поможет поддержать детские дома и сирот. Руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что поддерживает подобную инициативу. Он отметил, что сейчас государство активно помогает детдомам, а вырученные деньги из «налога на бездетность» можно направить на помощь многодетным семьям.

В городской больнице Новосибирска скончалась 45-летняя Елена П., избитая 1 октября бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил сын женщины. Елена умерла ночью 7 октября. Всё это время она находилась в коме. Врачи проводили реанимационные действия около 30 минут, однако спасти её не удалось.

В Новосибирске агрессивные мигранты на двух автомобилях напали на военнослужащего — сотрудника Росгвардии. Об этом Дмитрий сообщил в соцсетях, обратил внимание корреспондент Сиб.фм. По его словам, 29 сентября он ехал домой в сторону Ключ-Камышенского плато, однако заметил подозрительный Renault Logan без госномеров.

В селе Отрадное Куйбышевского района Новосибирской области на озере утонул 14-летний мальчик и его дядя. Об этом Сиб.фм сообщили местные жители. По их словам, 5 октября семья отдыхала на озере. 37-летний мужчина решил порыбачить с племянником на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась.