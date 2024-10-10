В Новосибирске задержали мигрантов, избивших сотрудника Росгвардии

В Новосибирске изберут меру пресечения мигрантам после избиения сотрудника Росгвардии.

В Новосибирске задержали двух мигрантов, подозреваемых в нападении на сотрудника Росгвардии у здания военного института. Инцидент произошел 29 июня. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

Сегодня, 10 октября, суд изберет им меру пресечения. Ранее сообщалось, что глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Напомним, по словам Дмитрия, к нему подошел агрессивный мужчина и стал дергать ручку двери автомобиля. Дмитрий показал удостоверение и попросил удалиться. Несмотря на это, приезжий не испугался и, по словам потерпевшего, достал пистолет, направив его прямо в лицо сотрудника. Позже его стали избивать возле военного института.

Помимо этого, местная жительница рассказала Сиб.фм, что знает одну из мигрантов. Она охарактеризовала его как импульсивного человека.

«Очень импульсивный молодой человек. Не сдерживает себя ни в словах, ни в действиях. Всегда угрожает», — объяснила она.