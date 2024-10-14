Мигранты в детском саду и заболевание ОКИ: главные новости Новосибирской области за 14 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за понедельник, 14 октября.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области объяснили, что показатели заболевания ОКИ не превышают многолетних значений. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что эпидемиологическая ситуация в городе и области находится под постоянным контролем ведомства.

Житель Новосибирска Александр (имя изменено) пожаловался на большое количество детей-мигрантов в детском саду № 502 в Восточном МЖК. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм. По его словам, его ребёнок посещает группу из 26 детей, где половина — приезжие, не знающие русский язык.

С приближением холодов в Новосибирске, где температура пока держится около нуля, автолюбителям настоятельно советуют не откладывать замену шин. Специалисты поделились важными рекомендациями по выбору зимней резины.

В понедельник, 14 октября, в частном секторе Октябрьского района Новосибирска четверо подростков осуществили несколько взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев, взрывы были настолько сильными, что дребезжали окна и подпрыгивали дома.