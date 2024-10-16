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общество

«Сибирь-Арена» собрала рекордное количество зрителей на концерте рэпера Macan

Фото Сиб.фм

В минувшие выходные в «Сибирь-Арене» прошел грандиозный концерт рэпера Macan.

13 октября свыше 10 тысяч зрителей пришли на концерт хип-хоп- и рэп-исполнителя Macan. Среди фанатов — большое количество молодежи.

В центре Сибири артист презентовал альбом I am.

Кроме того, на сцене Macan исполнил хиты «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие, а зрители подпевали ему.

«Macan, ты лучший! Спасибо, что приехал в Новосибирск! Твои песни — огонь», — кричали зрители из зала.

Некоторые зрители пришли с плакатами на фан-зону, чтобы поддержать артиста. На них было написано: «Macan! Споем: «Плачь, но не звони».

Ранее Сиб.фм сделал фоторепортаж с грандиозного концерта ZIVERT в «Сибирь-Арене», который прошел 28 сентября. А весной этого года редакция публиковала кадры с легендарной дискотеки 90-х. Тогда в «Сибирь-Арене» выступили группы «Стрелки», T.A.T.U, «Кар-Мэн» и многие другие исполнители.

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Александр Борисов
журналист

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