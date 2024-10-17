Смерть подростка на заводе и крысы в городе: главные новости Новосибирска за 17 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 17 октября.

В Новосибирске 17 октября в «Сибирь-Арена» выступила знаменитая певица Полина Гагарина. Артистка устроила грандиозное шоу перед тысячами фанатов — дворец был переполнен.

В четверг, 17 октября, в Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступил известный российский артист Владимир Пресняков. Фанаты фотографировались у сцены с любимым певцом во время его выступления. Иногда даже пришлось вмешиваться охране.

В редакцию Сиб.фм поступило письмо от мужчины, в котором он пожаловался на огромное количество крыс в Новосибирске. По его словам, за год количество выводков колеблется от трех до восьми, а длительность беременности крыс составляет один месяц.

На заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» в Искитиме двух парней затянуло в транспортировочную ленту. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас на заводе проходят следственные действия. Как стало известно Сиб.фм, 21-летний парень сел на конвейерную ленту во время перекура, но оборудование сработало. Мужчину стало затягивать внутрь. Это увидел 16-летний Никита Д., который также работал на заводе.