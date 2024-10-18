Концерт группы «Кино» и долг рэпера Давы: главные новости Новосибирска за 18 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 18 октября.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» выступила известная группа «Кино». Жители столицы Сибири услышали всем известные песни «Группа крови», «Пачка сигарет» и другие. Участник группы Алексей Рыбин со сцены сказал, что в Новосибирске они уже выступают во второй раз.

18 октября в Бердске прошла церемония прощания с 18-летней Маргаритой Шмойловой, которая трагически погибла на Алтае во время камнепада, передает корреспондент Сиб.фм. Церемония началась в 12:00. К этому времени возле прощального зала уже собралась большая толпа людей.

Новосибирский певец и видеоблогер Давид Манукян, более известный как Дава, не оплачивает штраф за парковку и штраф ГИБДД. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП, на что обратил внимание корреспондент Сиб.фм. По данным судебных приставов, 3 тысячи рублей он должен выплатить Московской административной дорожной инспекции.

В Новосибирской области в аварии погиб руководитель местной СТО «Прайм» Денис Кестель. По информации ГАИ, инцидент произошел в ночь на 18 октября. Кестель управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь от села Криводановка в сторону Северного обхода, предварительно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.