Карта временных укрытий и возвращение военнопленных домой: главные новости Новосибирска за 20 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за воскресенье, 20 октября.

Утром 20 октября жители Новосибирской области заметили снег в Калининском районе.

Также утром техника порвала электрокабель и оставила без света целые микрорайоны. Только к вечеру удалось всё починить. Инцидент произошел, когда в результате несанкционированных строительных работ были повреждены две кабельные линии. Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также жилые дома в ЖК "Молодежный", ЖК "Созвездие" и микрорайонах Закаменский и Тополевой, 27.

Жители Новосибирска организовали сбор средств девушке с младенцем после пожара, который произошёл 19 октября на улице Уральская в Первомайском районе.

На платформе 2GIS была опубликована карта, на которой обозначено 4055 укрытий. Согласно данным сервиса, в качестве временных убежищ в основном предлагаются подвалы многоквартирных домов и торговые центры. Однако на карте не указаны станции метро и бомбоубежища.

Недавно стало известно о возвращении четверых бойцов из Новосибирской области, которые находились в плену на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.