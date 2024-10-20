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вчера 23:30
общество

Карта временных укрытий и возвращение военнопленных домой: главные новости Новосибирска за 20 октября

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за воскресенье, 20 октября.

Утром 20 октября жители Новосибирской области заметили снег в Калининском районе.

Фото Карта временных укрытий и возвращение военнопленных домой: главные новости Новосибирска за 20 октября 2

Также утром техника порвала электрокабель и оставила без света целые микрорайоны. Только к вечеру удалось всё починить. Инцидент произошел, когда в результате несанкционированных строительных работ были повреждены две кабельные линии. Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также жилые дома в ЖК "Молодежный", ЖК "Созвездие" и микрорайонах Закаменский и Тополевой, 27.

Фото Карта временных укрытий и возвращение военнопленных домой: главные новости Новосибирска за 20 октября 3

Жители Новосибирска организовали сбор средств девушке с младенцем после пожара, который произошёл 19 октября на улице Уральская в Первомайском районе.

Фото Карта временных укрытий и возвращение военнопленных домой: главные новости Новосибирска за 20 октября 4

На платформе 2GIS была опубликована карта, на которой обозначено 4055 укрытий. Согласно данным сервиса, в качестве временных убежищ в основном предлагаются подвалы многоквартирных домов и торговые центры. Однако на карте не указаны станции метро и бомбоубежища.

Недавно стало известно о возвращении четверых бойцов из Новосибирской области, которые находились в плену на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

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Дамир Трубников

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