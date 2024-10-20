Концерты, гибель новосибирской студентки и полчище крыс: итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвели итоги минувшей недели в Новосибирске, сообщив о самых важных событиях.

Пожар и гибель матери с детьми

17 октября 2024 года в поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области в частном доме случился страшный пожар, в котором погибла многодетная мать и её двое детей — пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Известно, что в доме не было пожарных извещателей. Сейчас жители новосибирского села собирают деньги семье, в которой произошла трагедия.

Похороны новосибирской студентки

В эту пятницу, 18 октября, в Бердске Новосибирской области прошла церемония прощания с 18-летней Маргаритой Шмойловой. Девушка трагически погибла на Алтае во время камнепада 14 октября.

Известно, что студенты вместе с наставниками планировали преодолеть маршрут от Акташа до Курая через перевал «Большая Беленькая», но смогли пройти лишь 10 километров, прежде чем попали под обвал камней.

Обилие крыс в Новосибирске

Житель Новосибирска рассказал о том, что в городе бегает огромное количество крыс, которые очень быстро размножаются. По его словам, за год количество выводков колеблется от трех до восьми, а длительность беременности крыс составляет один месяц. При этом на свет появляется потомство из 25-80 штук.

Обеспокоенный сибиряк направил письмо в редакцию Сиб.фм, губернатору области, мэрии, Заксобранию, администрации районов, прокуратуре и телевидению.

Концерты популярных артистов

В Новосибирске в период с 16 по 18 октября состоялись музыкальные выступления популярных артистов.

Так, в Доме ученых СО РАН в Новосибирске 16 октября состоялся концерт знаменитого певца Сергея Трофимова, известного под псевдонимом Трофим.

В четверг, 17 октября, в Новосибирске в «Локомотив-Арена» прошел концерт Владимира Преснякова. Также в этот день на сцене «Сибирь-Арены» состоялся концерт известной певицы Полины Гагариной.

И 18 октября жители Новосибирска смогли насладиться концертом группы «Кино». Алексей Рыбин, участник группы, рассказал, что это уже второй раз, когда они приезжают в Новосибирск.