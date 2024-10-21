Обвинение полигона ТКО и драка футболистов: главные новости Новосибирской области за 21 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 21 октября.

26 сентября умерла жительница улицы Малыгина в Новосибирске Евгения Чубарова. В группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте» по поводу этого случая был опубликован пост. В нем говорилось, что причиной смерти якобы стал полигон ТКО «Левобережный», который находится рядом с домом Евгении. Подробности в материале Сиб.фм.

Капитан футбольного клуба «Сибирь» Сергей Нарылков (на фото справа) оказался в центре скандала после обвинений в избиении полузащитника Константина Попова (на фото слева). Об этом стало известно от подруги пострадавшего, которая заявила, что у Попова перелом челюсти и сейчас он находится в тяжелом состоянии после операции.

Водитель автомобиля BMW X5 без государственных регистрационных номеров, двигаясь со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Титова, столкнулся со встречным автомобилем во время обгона. В результате аварии пострадал пассажир Toyota — трехмесячный мальчик.

По словам Якова Новоселова, эпидемиолога из Новосибирска, в современном мире практически не встречается авитаминоз. Как рассказал медик, авитаминоз может наблюдаться лишь в самых отдаленных и бедных районах Африки. Однако специалист обратил внимание на то, что в современном мире очень распространен дефицит витаминов — гиповитаминоз.