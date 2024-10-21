В Новосибирске жители обвиняют полигон ТКО «Левобережный» в смерти пациентов от рака

Новосибирцы с улицы Малыгина обвинили полигон в смерти местных жителей.

26 сентября умерла жительница улицы Малыгина в Новосибирске Евгения Чубарова. В группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте» по поводу этого случая был опубликован пост. В нем говорилось, что причиной смерти якобы стал полигон ТКО «Левобережный», который находится рядом с домом Евгении.

Как рассказала жительница улицы Ирина Кузьмина журналисту Сиб.фм, борьба со свалкой идет не один год. По ее словам, все началось в 2020 году, когда полигон начал гореть.

Собеседница объяснила, что несколько лет назад жители Малыгина сдавали кровь на содержание тяжелых металлов. Среди них была Евгения со своей несовершеннолетней дочкой. По словам Ирины, в их крови были обнаружены свинец и другие вредные вещества.

«Дом, где она жила, ближе всего к этой помойке. Они задыхались от дыма, звонили в скорую, объясняли ситуацию. Они отвечают: «Ну выйдите на улицу подышите». В то время у нее голодание кислородное, по моему мнению, началось. И вот последний уже удар был, видимо, когда крайний раз горела свалка. В день гибели она должна была поехать в больницу, чтобы подтвердить свое состояние, но не успела. Это было внезапно, она не болела, она ничего не ожидала, никаких завещаний не давала. За полгода, можно сказать, четыре человека таким же образом внезапно умерли. Ну это разве не доказательство того, что здесь просто губится организм человеческий?» — сказала она.

В официальном медицинском свидетельстве о смерти в качестве одной из причин указана сердечная недостаточность.

Ирина сообщила, что погибшая была признана потерпевшей по статье 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы» от 17 мая 2024 года. Уточним, что 14 мая произошел пожар на полигоне.

«Весь поселок винит в смертях свалку. У нас с 2010 года люди умирают от рака», — сказала Ирина.

Она предоставила список «умерших жителей ул. Малыгина», где с 2010 года было зафиксировано 12 смертей от онкологических заболеваний. (Документ есть в распоряжении редакции.)

Также в 2022 году организация «Чистое поселение» провела анализ почвы и воздуха возле жилых домов. Результаты экспертизы показали, что содержание олова в почве превышает норму в 160 раз, свинца — в 17, а серы — в 5 раз.

Активистка рассказала, что жители требуют расселить их, поскольку рядом с домами также находится кладбище «Клещихинское». Кроме того, с ее слов, на территории полигона «РУСАРГО» сжигает медицинские отходы класса В (отходы с чрезвычайной эпидемиологической опасностью — прим. ред.). Однако, по словам Ирины, это происходит на законных основаниях.

«Мы уже не живем, мы умираем и вымираем. Это просто геноцид какой-то», — возмущается она.

Собеседница отметила, жители неоднократно обращались в мэрию и другие организации. В ответ они получали предложения переехать в маневренный фонд, однако горожане были не согласны на такие условия проживания.

Ирина рассказала, что сейчас возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ, она признана потерпевшей. Их медицинские карты были запрошены в Москву для проведения экспертизы.

В 2023 году все дома на улице Малыгина были признаны аварийными. Расселение запланировано на 2031 год, но, по словам Ирины, многие жители просто не доживут до этого времени.

Открытое письмо

В открытом письме губернатору области Андрею Травникову отмечается, что расстояние от домов до кладбища «Клещихинское» составляет 150 метров, а до полигона ТКО «Левобережный» — 320 метров.

Также в документе написано, что полигон ТКО «Левобережный» по решению Кировского районного суда не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

«К настоящему времени решение Кировского районного суда не выполнено, а полигон ТКО «Левобережный» не приведен в соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Попытки руководства МУП «САХ» получить отсрочку исполнения решения суда не увенчались успехом, апелляционный суд Новосибирского областного суда им в этом отказал», — гласит текст письма. (Документ есть в распоряжении редакции)

Также, по данным из открытого письма, из 240 человек, проживающих на Малыгина, в период с 2011 по настоящее время умерло более 35. Согласно заключению врачей, написано в письме, основные причины — онкология, заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистые заболевания.

Уточним, что официального подтверждения данной статистики нет.