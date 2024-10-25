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вчера 23:55
общество

Пресс-конференция Hardcore и экспертиза по делу умершей девочки: главные новости Новосибирска и Сибири за 25 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 25 октября.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» в пятницу, 25 октября, состоялась масштабная пресс-конференция, приуроченная к предстоящему тринадцатому стадионному турниру Hardcore Fighting Championship. На мероприятии собралось множество зрителей и поклонников единоборств. Организаторы заявили о поддержке ветеранов и семей участников специальной военной операции (СВО) — они смогут посетить турнир бесплатно, как и воспитанники детских домов.

Фото Пресс-конференция Hardcore и экспертиза по делу умершей девочки: главные новости Новосибирска и Сибири за 25 октября 2

В Новосибирске продолжается судебный процесс против врача, виновного в смерти двухлетней девочки. Родители ребенка настаивают на справедливом наказании для хирурга. На одном из заседаний суда стало известно, что обвиняемый Дмитрий Аксенов отказался покрывать расходы на проведение экспертиз.

Фото Пресс-конференция Hardcore и экспертиза по делу умершей девочки: главные новости Новосибирска и Сибири за 25 октября 3

Несмотря на возникшие пару лет назад сложности с логистикой при международных перелетах, выбор стран для туристов из России остается широким. Путешественница из Новосибирска со стажем Екатерина решила провести отдых в Республике Кыргызстан. Сиб.фм она рассказала, сколько ей это стоило, чем там можно заняться и вообще – стоит ли ехать на Иссык-Куль.

Фото Пресс-конференция Hardcore и экспертиза по делу умершей девочки: главные новости Новосибирска и Сибири за 25 октября 4

В Красноярске у церкви Михаила Архангела состоялись похороны 16-летнего подростка, погибшего в Охотском море. На церемонию пришли около 30 человек, среди которых в основном были ровесники покойного, а также несколько взрослых. Все присутствующие были одеты в черное, выражая соболезнования и скорбь.

Фото Пресс-конференция Hardcore и экспертиза по делу умершей девочки: главные новости Новосибирска и Сибири за 25 октября 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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