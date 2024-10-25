Пресс-конференция Hardcore и экспертиза по делу умершей девочки: главные новости Новосибирска и Сибири за 25 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 25 октября.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» в пятницу, 25 октября, состоялась масштабная пресс-конференция, приуроченная к предстоящему тринадцатому стадионному турниру Hardcore Fighting Championship. На мероприятии собралось множество зрителей и поклонников единоборств. Организаторы заявили о поддержке ветеранов и семей участников специальной военной операции (СВО) — они смогут посетить турнир бесплатно, как и воспитанники детских домов.

В Новосибирске продолжается судебный процесс против врача, виновного в смерти двухлетней девочки. Родители ребенка настаивают на справедливом наказании для хирурга. На одном из заседаний суда стало известно, что обвиняемый Дмитрий Аксенов отказался покрывать расходы на проведение экспертиз.

Несмотря на возникшие пару лет назад сложности с логистикой при международных перелетах, выбор стран для туристов из России остается широким. Путешественница из Новосибирска со стажем Екатерина решила провести отдых в Республике Кыргызстан. Сиб.фм она рассказала, сколько ей это стоило, чем там можно заняться и вообще – стоит ли ехать на Иссык-Куль.

В Красноярске у церкви Михаила Архангела состоялись похороны 16-летнего подростка, погибшего в Охотском море. На церемонию пришли около 30 человек, среди которых в основном были ровесники покойного, а также несколько взрослых. Все присутствующие были одеты в черное, выражая соболезнования и скорбь.