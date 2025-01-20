Проверка в лицее и интервью с главой Минстроя: главные новости Новосибирской области за 20 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 20 января.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов об итогах 2024 года, трансформации подходов к строительству, проектах КРТ, импортозамещении, кадровом вопросе и перспективах 2025 года – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

В мэрии Новосибирска рассказали об обстановке в элитном лицее №22 под названием «Надежда Сибири». Ранее родители учеников жаловались на частую смену педагогов и перегруженную программу.

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание горожан на случаи мошенничества. По его словам, злoумышленники отправляют сообщения от имени Локтя и пытаются завязать диалог, включая вопросы о выплатах из мэрии.

Бывший директор новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Владимир Краснов, осуждённый за растрату, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.