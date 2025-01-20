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вчера 23:00
общество

Проверка в лицее и интервью с главой Минстроя: главные новости Новосибирской области за 20 января

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 20 января.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов об итогах 2024 года, трансформации подходов к строительству, проектах КРТ, импортозамещении, кадровом вопросе и перспективах 2025 года – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Фото Проверка в лицее и интервью с главой Минстроя: главные новости Новосибирской области за 20 января 2

В мэрии Новосибирска рассказали об обстановке в элитном лицее №22 под названием «Надежда Сибири». Ранее родители учеников жаловались на частую смену педагогов и перегруженную программу.

Фото Проверка в лицее и интервью с главой Минстроя: главные новости Новосибирской области за 20 января 3

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание горожан на случаи мошенничества. По его словам, злoумышленники отправляют сообщения от имени Локтя и пытаются завязать диалог, включая вопросы о выплатах из мэрии.

Фото Проверка в лицее и интервью с главой Минстроя: главные новости Новосибирской области за 20 января 4

Бывший директор новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Владимир Краснов, осуждённый за растрату, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Фото Проверка в лицее и интервью с главой Минстроя: главные новости Новосибирской области за 20 января 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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