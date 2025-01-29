Пропавший вахтовик и дело экс-чиновника: главные новости Новосибирской области за 29 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 29 января.

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области с 26 января 2025 года разыскивают пропавшего Андрея Копытина, который ушел из дома по Революционному проспекту, 53. Об этом сообщили волонтеры в группе “ЛизаАлерт” соцсети ВКонтакте. Уточняется, что вчера пропавшего искали более 170 человек, но мужчину так и не смогли найти.

В Новосибирске возбуждены новые уголовные дела против бывшего директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова. Как сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, все дела касаются мошенничества с бюджетными средствами, выделенными на два крупных проекта — корректировку строительства станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста в Новосибирске.

По данным синоптиков, 1 февраля температура воздуха в городе составит до – 30 градусов в ночное время. В отдаленных районах возможно похолодание до –39-и. 2-го февраля температура повысится до –13 градусов. А 3-го февраля ожидается снег и до –5 градусов.

По данным сайта региональной инспекции труда, под Новосибирском расследуется дело о смерти на рабочем месте электромеханика по средствам автоматики и электроприборам технологического оборудования производственного участка «Барабинск» Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, филиала ОАО «РЖД».