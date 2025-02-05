Закрытие школ на карантин и погибший в ДТП боец СВО: главные новости Новосибирской области за 5 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 5 февраля.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев об итогах 2024 года, мерах поддержки строительной отрасли и прогнозах на 2025 год — в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привел к частичному закрытию школ в Новосибирской области. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального министерства образования, на 27 января 2025 года две школы полностью закрылись на карантин. Еще в шести учреждениях введено дистанционное обучение в восьми классах.

Сегодня, 5 февраля, стало известно о смерти ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александра Петровича Карпика. Ему было 68 лет.

Появились подробности о 42-летнем водителе Mazda 3, погибшем 4 февраля в страшной аварии в Усть-Таркском районе. Как рассказали Сиб.фм его знакомые, мужчина дважды участвовал в СВО, получил два ранения.