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общество

Закрытие школ на карантин и погибший в ДТП боец СВО: главные новости Новосибирской области за 5 февраля

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 5 февраля.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев об итогах 2024 года, мерах поддержки строительной отрасли и прогнозах на 2025 год — в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Фото Закрытие школ на карантин и погибший в ДТП боец СВО: главные новости Новосибирской области за 5 февраля 2

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привел к частичному закрытию школ в Новосибирской области. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального министерства образования, на 27 января 2025 года две школы полностью закрылись на карантин. Еще в шести учреждениях введено дистанционное обучение в восьми классах.

Фото Закрытие школ на карантин и погибший в ДТП боец СВО: главные новости Новосибирской области за 5 февраля 3

Сегодня, 5 февраля, стало известно о смерти ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александра Петровича Карпика. Ему было 68 лет.

Фото Закрытие школ на карантин и погибший в ДТП боец СВО: главные новости Новосибирской области за 5 февраля 4

Появились подробности о 42-летнем водителе Mazda 3, погибшем 4 февраля в страшной аварии в Усть-Таркском районе. Как рассказали Сиб.фм его знакомые, мужчина дважды участвовал в СВО, получил два ранения.

Фото Закрытие школ на карантин и погибший в ДТП боец СВО: главные новости Новосибирской области за 5 февраля 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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