Новосибирская авиакомпания S7 задолжала приставам 186 тысяч рублей

Авиакомпания «Сибирь» не оплачивает 6 исполнительных производств ФССП.

Новосибирская авиакомпания «Сибирь» (S7) задолжала судебным приставам 186378 рублей по 6 исполнительным производствам. Информация об этом опубликована на сайте ФССП, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

Самую крупную сумму, в 134178 рублей, S7 должна выплатить в пользу физических и юридических лиц.

Долг в 50000 рублей висит за «иной вид исполнения неимущественного характера». Помимо этого, авиакомпания должна выплатить 500 рублей за штраф ГИБДД. Нарушение ПДД зафиксировали в Московской области.

Также «Сибирь» должна выплатить 1700 рублей за госпошлины.

Напомним, самолет S7 из Новосибирска в Сочи экстренно развернули на взлетной полосе.