Новосибирский суд оставил в силе домашний арест для экс-министра Архипова

Бывший министр ЖКХ Новосибирской области останется под домашним арестом до конца мая-2025.

Новосибирский областной суд признал законным решение об изменении меры пресечения для бывшего министра ЖКХ региона Дениса Архипова, оставив в силе домашний арест. Ранее прокуратура оспорила решение об освобождении экс-министра из СИЗО, но апелляционная инстанция отклонила протест.

Напомним, что Архипов был задержан в марте 2024 года по делу о соглашении с «Экологией Новосибирск». Несмотря на это, он продолжал занимать пост министра. В апреле суд наложил арест на его имущество, стоимость которого составляет около 14 млн рублей. В мае было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, однако ущерба бюджету не было выявлено. В результате в середине июня суд отстранил Дениса Архипова от должности главы регионального минЖКХ.