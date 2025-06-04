НОВИКОМ на ЦИПР: расширяя поддержку кадров промышленности

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подключил к мотивационной программе «Развитие» ряд предприятий Госкорпорации, среди которых научно-производственное предприятие «Полет». Подписание соглашений состоялось в рамках крупнейшей в стране конференции по цифровой экономике «Цифровая индустрия промышленной России».

Наиболее ценным ресурсом высокотехнологичных предприятия промышленности сегодня являются квалифицированные научно-технические кадры. Сотрудничество с НОВИКОМом по программе «Развитие» поможет руководству организаций Ростеха привлекать специалистов в команду и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество.

«Развитие» — это эффективный HR-инструмент, разработанный НОВИКОМом и Госкорпорацией Ростех в 2022 году. Руководство предприятий, подключенных к программе, может выбирать сотрудников, которым станут доступны максимально выгодные условия по кредитным продуктам банка, включая ипотеку.

«Миссия НОВИКОМа – способствовать развитию российской промышленности высоких технологий. И этого не достичь без квалифицированных кадров. Программа «Развитие» мотивирует профессионалов приходить на наши партнерские предприятия и работать там долгие годы. Это наш вклад в укрепление кадрового потенциала и в достижение технологического лидерства страны», — подчеркнул заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

В настоящий момент к программе «Развитие» подключено более 248 предприятий, а сумма выданных кредитов превышает 6,6 млрд рублей. Стать участниками программы могут молодые специалисты, наставники, победители внутрикорпоративных и отраслевых соревнований, ветераны СВО, многодетные родители и другие льготные категории.

Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде на площадке «Нижегородская ярмарка». Стратегическим партнером форума традиционно выступает Госкорпорация Ростех.

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