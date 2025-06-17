Как найти родственника, пропавшего на СВО? Пошаговый алгоритм

Иногда военнослужащие могут пропасть без вести или попасть в плен.

В условиях специальной военной операции возможны случаи, когда военнослужащие пропадают без вести или оказываются в плену. Для таких ситуаций разработан чёткий порядок действий, который поможет родственникам организовать поиски и получить необходимую информацию.

Первые шаги

Прежде всего, следует убедиться, что отсутствие связи не связано с оперативной обстановкой или выполнением боевого задания. Если контакт с военнослужащим прервался более чем на месяц-полтора, рекомендуется начать активные поиски.

Для этого необходимо:

1. Связаться с командованием части

Если известно место службы пропавшего, следует обратиться к его командиру, предъявив документы, подтверждающие родство. Контакты части можно уточнить в военкомате по месту призыва или найти в открытых источниках. В случае, если вам отказываются отвечать или игнорируют ваши звонки, можно отправить официальный письменный запрос командиру части.

2. Подать заявление в военкомат

При подтверждении факта исчезновения необходимо предоставить биоматериал для ДНК-экспертизы (лучше всего от ближайших родственников).

3. Обратиться на горячие линии Минобороны

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

117 или 122

4. Опрос сослуживцев и поиск информации в соцсетях

В случае, если ничего из вышеперечисленного не помогло, стоит пообщаться с теми, кто последним видел пропавшего, а также проверить интернет на наличие фото- и видеоматериалов, которые могли бы прояснить его судьбу.

5. Обращение в официальные инстанции

При наличии подтверждённых данных нужно направить документы в Главную военную прокуратуру и Минобороны через их электронные приёмные.

Дополнительные контакты для поиска:

Общественная организация «Красный Крест»:

8 800 600 92 69 (РФ), 8 949 310-57-47 (ДНР), 8 959 030-01-95 (ЛНР)

Госпитали Минобороны:

https://sc.mil.ru/social/health/hospitals.htm

Главная военная прокуратура: 8 (495) 693-64-17, сайт https://gvp.gov.ru/gvp

Как оформить статус без вести пропавшего

Если поиски не дали результатов в течение шести месяцев, можно обратиться в суд для официального признания военнослужащего без вести пропавшим или погибшим. Для этого потребуется: Заявление в военкомат или военную часть с запросом соответствующих документов (копии контракта, выписки из приказов, материалов расследования и др.). При отказе — обращение в военную прокуратуру или к уполномоченному по правам человека. Подача искового заявления в суд по месту жительства с приложением всех собранных доказательств. Полный перечень документов и пошаговые инструкции доступны на официальных ресурсах Минобороны и правозащитных организаций.

На СВО бывают разные ситуации. В случае получения любой информации о пропавшем следует немедленно сообщать в компетентные органы для проверки и дальнейших действий.

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