В Новосибирской области выставили на продажу законсервированную птицефабрику за 800 млн рублей

В Новосибирской области выставлена на продажу законсервированная птицефабрика стоимостью 800 млн рублей. Комплекс включает инкубатор мощностью 700 тыс. яиц в месяц, мясоперерабатывающий цех с производительностью 100 тонн куриной колбасы и мясокопченостей, а также 10 тонн пельменей ежемесячно.

Убойная линия рассчитана на 30 тыс. голов в сутки, а комбикормовый цех может выпускать до 3 тыс. тонн продукции в месяц.

В состав активов входят 42 капитальных сооружения, в том числе 25 птичников для откорма и 17 для родительского стада, а также два здания, требующих реконструкции. Все помещения рассчитаны на напольное содержание птицы. Площадь земельных участков составляет 34 Га в собственности и 150 Га в аренде с правом выкупа. Инфраструктура включает газопровод длиной 3 км, две модульные газовые котельные, собственную скважину с системой водоподготовки, ветеринарную и санитарную лаборатории, а также две трансформаторные подстанции мощностью 10 МВт.

Птицефабрика расположена в 400 метрах от федеральной трассы, рядом проходят железнодорожные пути, но для их подключения потребуется проложить 800 метров путей, что улучшит логистику и откроет возможности для экспорта. В настоящее время производство законсервировано по личным обстоятельствам собственника, однако на территории работает маслозавод по переработке сои и рапса.

Потенциальные направления использования комплекса включают возобновление работы птицефабрики, развитие зернового экспорта или расширение перерабатывающего производства.

Ранее объект принадлежал «Новоеловской птицефабрике», учредителем которой выступала компания «Румб», связанная с братьями Александром и Константином Терновыми — бывшими совладельцами «АлтайБизнес-Банка». В 2019 году птицефабрика подала заявление о банкротстве экс-председателя правления банка Михаила Петрова. Ранее аналогичное требование выдвигал Константин Терновой, но после погашения долга производство было прекращено.

До этого сообщалось, что новосибирская птицефабрика хочет взыскать с контрагента почти 57 млн рублей.